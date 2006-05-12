Прямой эфир

Санитарные службы Беларуси намерены проверить качество минеральной воды <Боржоми>

12 мая 2006 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главный государственный санитарный врач Беларуси Михаил Римжа подписал распоряжение о проведении проверки качества минеральной воды "Боржоми", которая поступает в страну из Грузии. Проверка будет  проведена в связи с ситуацией,  которая  сложилась  в  России. Вместе  с  тем он добавил, что по его информации в нашу страну поставляется качественная минеральная вода "Боржоми".
Касаясь  вопроса  качества  грузинских  и  молдавских   вин,  поступающих в Беларусь, он сообщил, что все  партии   вин соответствуют белорусским ГОСТам.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
12 мая 2006 12:25

В правительстве утверждено Положение о Национальной системе инвентаризации парниковых газов

27 апреля 2006 14:22

Птичий грипп: все под строгим контролем

27 апреля 2006 14:22

100-летний рубеж перешагнули 729 долгожителей