Санитарные службы Беларуси намерены проверить качество минеральной воды <Боржоми>

Главный государственный санитарный врач Беларуси Михаил Римжа подписал распоряжение о проведении проверки качества минеральной воды "Боржоми", которая поступает в страну из Грузии. Проверка будет проведена в связи с ситуацией, которая сложилась в России. Вместе с тем он добавил, что по его информации в нашу страну поставляется качественная минеральная вода "Боржоми".

Касаясь вопроса качества грузинских и молдавских вин, поступающих в Беларусь, он сообщил, что все партии вин соответствуют белорусским ГОСТам.