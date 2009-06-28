Санаторно-курортное лечение. Комплекс процедур. Получение путевки

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Молочко Людмила Георгиевна, начальник отдела по взаимодействию с органами государственного управления, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, методической работе организаций оздоровления детей и взрослого населения Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Санаторно-курортное лечение — это такой вид медицинской помощи, который основан на применении природных лечебных факторов. На сегодняшний день мы имеем 103 санаторно-курортные организации. Сюда входят: 65 санаториев, 9 детских санаториев, 13 детских реабилитационно-оздоровительных центров и 16 студенческих санаториев и профилакториев. Имеется 271 оздоровительная организация на 50 тысяч мест, это профилактории, дома и базы отдыха, оздоровительные центры и оздоровительные комплексы, лагеря. Оздоровление — комплекс мероприятий, направленный на повышение защитных возможностей организма.
Оздоровительная организация отличается от санатория, где весь комплекс проходит под контролем медиков — она лечением не занимается.
Людмила Молочко:
К природным лечебным факторам относится климатотерапия, лечение минеральными водами, лечебными грязями.
Сегодня у нас функционирует 42 скважины минеральной воды, обладающие разносторонним лечебным эффектом. Помимо минеральных вод в санаторно-курортном лечении используются лечебные грязи - источник биологических активных аминокислот.
Алла Пачковская, врач-терапевт:
Грязи используются для лечения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой патологии, для согревающего и теплового эффекта. Грязи положительно влияют на обменные процессы в организме.
ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Людмила Молочко:
Помимо природных лечебных факторов в комплекс медицинских услуг и процедур входят физиопроцедуры, диетическое питание, магнитотерапия, лазеротерапия, ингаляции, лечебная физкультура, массаж.
Главный документ отдыхающего в санатории — санаторно-курортная карта.
Алла Пачковская:
Санаторно-курортная карта важна и для пациента, и для врача, чтобы посмотреть какие заболевания есть у пациента, когда и где он лечился, насколько он обследован. В соответствии с этим ему будут назначаться процедуры.
Широкий арсенал физиопроцедур позволяет проводить лечение и реабилитацию пациентов с самыми различными заболеваниями. В санаториях также имеются спортивные залы, которые посещаются не только любителями активного отдыха, но и людьми, перенесшими сосудистые катастрофы или травмы.
Алла Пачковская:
В санаториях имеется очень хорошая лечебная физкультура, которая направлена на улучшение работы опорно-двигательного и сердечно-сосудистого аппаратов.
Тереза Теляк, инструктор по лечебной физкультуре:
Упражнения для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата проходят лежа, с палочками, с мячами. Рекомендуем плавание в бассейне.
Помимо лечебной физкультуры при заболеваниях опорно-двигательного аппарата в санаториях может проводиться и аппаратно-механическое воздействие.
Болеслав Мелец, врач-невролог:
Проводится лечение шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, снижение дискового давления и лечение межпозвоночного пространства. На таком аппарате сочетаются механический массаж и тепловое воздействие.
Лечение в санаториях проходит под постоянным медицинским контролем. В санатории круглосуточно дежурит медицинская сестра для предотвращения непредвиденных ситуаций.
Татьяна Якимович, медицинская сестра:
Очень часто у людей повышается артериальное давление, тогда мы вызываем дежурного врача, который назначает соответствующие препараты. Этот пациент находится под наблюдением.
Алексей Шапетько, начальник отдела маркетинга санатория:
Наши санатории начали создавать новые виды услуг. Санаторные услуги стали динамичные, что увеличило конкуренцию между санаториями. А каждая конкуренция — это развитие.
Путевка в санаторий гарантирует каждому комфортные условия, диетическое питание, правильный режим дня, организованный досуг и назначенный перечень лечебных процедур.
Людмила Молочко:
Помимо диагностических и реабилитационных услуг, которые предлагаются в путевке, человек может докупить себе процедуры. К таким популярным процедурам относятся СПА-комплексы, криосауны, углекислые ванны.
Большой популярность у отдыхающих в санаториях пользуется классический ручной, аппаратный или гидромассаж. Водные процедуры варьируются от всевозможных душей, оздоровительных ванн и оздоровляющего плавания в бассейне.
Алла Пачковская:
Сауны полезны для выведения шлаков и похудения, у кого нет стенокардии и высокого давления.
Вернуть коже тонус, свежесть и блеск, освободить ее от токсинов помогают СПА-процедуры. Хорошим массажем с оздоровительным эффектом славятся углекислые ванны.
Людмила Мартинкевич, врач физиотерапевт:
В кабинах для проведения сухих углекислых процедур сочетаются паровая сауна и ароматерапия. Паровая сауна открывает поры для проникновения сухого углекислого газа, ароматерапия включает действия аромамасел, которые действуют успокаивающе. Здесь проходит антицеллюлитное воздействие, улучшение дыхательной системы и кровообращения.
Снимет эмоциональный груз, укрепит иммунитет и окажет лечебный эффект спелеолечение. Оздоровление здесь достигается путем пребывания в искусственно созданной соляной пещере.
Людмила Мартинкевич:
Такое лечение применяется в основном при заболеваниях легочной системы и лор-органов.
Аниматоры санатория стараются увлечь отдыхающих танцами, подвижными играми, прогулками и туристическими выездами.
ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ
Путевку в санаторий можно получить только при наличии справки о состоянии здоровья.
Людмила Молочко:
Для того, чтобы получить эту справку необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства, врач порекомендует человеку определенное санаторное лечение. Получив эту справку, человек идет в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту работы, службы или учебы, подает туда письменное заявление о выделении путевки с приложением справки. Председатель комиссии делает заявку в представительство Республиканского центра. И в зависимости от количества работающих граждан выделяются путевки. Сегодня для работающих граждан выделяется 5 путевок на тысячу работающих.
Граждане, имеющие постоянный доход, оплачивают путевку в зависимости от его размера. Есть категории граждан, имеющие льготы на получение путевок.
Людмила Молочко:
Приоритетным направлением является организация лечения несовершеннолетних детей и неработающих граждан. Ветераны войны и инвалиды I и II группы имеют право на бесплатное оздоровление.
Средняя стоимость путевки колеблется в районе 1 млн рублей. Сегодня треть всех путевок в санаториях покупается за полную стоимость.