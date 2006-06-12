Ради спасения жизни и здоровья людей

В Беларуси через процедуру донорства крови прошли более миллиона человек, и подавляющее большинство из них делали это ради спасения жизни и здоровья не знакомых им людей. Какими показателями в этой области можно гордиться.

Службе крови Беларуси - более 70 лет, а институт переливания крови был создан в 1932 году. Сейчас в стране 6 областных, 13 городских станций и 40 отделений переливания крови.



Когда-то все донорство было платным. Ныне же, ссылаясь на анкеты, которые заполняют сами доноры, можно утверждать - у 70-80% из них побудительным мотивом для дачи крови является альтруизм, 15% отдают ее из желания помочь близким, и лишь 8% желают заработать на этом. Медики к донорам относятся с глубочайшим уважением, которого они, вне всякого сомнения, достойны.



По словам начальника управления организации медицинской помощи

Министерства здравоохранения Александра Цыбина, за последние 10 лет через донорскую кровь пациенты заразились лишь дважды, и оба раза это была ВИЧ-инфекция. И все же обойтись без компонентов, получаемых из крови, человечеству пока невозможно, поэтому для спасения жизни приходится идти на этот риск, который, утверждают специалисты, сегодня сведен к минимуму.

Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения каждая страна должна сама себя обеспечивать компонентами крови в необходимом для ее нужд количестве. Беларуси это вполне удается.