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Ради спасения жизни и здоровья людей

12 июня 2006 13:21
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В Беларуси через процедуру донорства крови прошли более миллиона человек, и подавляющее большинство из них делали это ради спасения жизни и здоровья не знакомых им людей. Какими показателями в этой области можно гордиться.

Службе крови Беларуси - более 70 лет, а институт переливания крови был создан в 1932 году. Сейчас в стране 6 областных, 13 городских станций и 40 отделений переливания крови. 
 
Когда-то все донорство было платным. Ныне же, ссылаясь на анкеты, которые заполняют сами доноры, можно утверждать - у 70-80% из них побудительным мотивом для дачи крови является альтруизм, 15% отдают ее из желания помочь близким, и лишь 8% желают заработать на этом.  Медики к донорам относятся с глубочайшим уважением, которого они, вне всякого сомнения, достойны.

По словам начальника управления организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения  Александра Цыбина,  за последние 10 лет   через донорскую кровь пациенты заразились  лишь дважды, и  оба раза это была ВИЧ-инфекция.    И все же обойтись без компонентов, получаемых из крови, человечеству пока невозможно, поэтому для спасения жизни приходится идти на этот риск, который, утверждают специалисты,  сегодня сведен к минимуму. 

Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения каждая страна должна сама себя обеспечивать компонентами крови в необходимом для ее нужд количестве. Беларуси это вполне удается.

# Здоровье

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