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Птичий грипп: все под строгим контролем

27 апреля 2006 14:22
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Против птичьего гриппа в Беларуси привито почти 4 млн. голов домашней птицы, сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Александр Аксенов.Напомним, вблизи водоемов в населенных пунктах, а также в трехкилометровой зоне вокруг птицефабрик, планировалось провести иммунизацию 3 млн. голов птицы, что было предусмотрено комплексом защитных мер для предотвращения распространения в республике птичьего гриппа. Вакцинация касалась домашних кур, уток и гусей. Теперь в зонах, где была проведена массовая вакцинация, до середины июля будут делать прививки закупаемым населением цыплятам. Во всех регионах Беларуси ведется постоянное наблюдение за дикими водоплавающими птицами. Строгий ветеринарный контроль проводится и на птицефабриках.
# Здоровье

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