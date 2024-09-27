Почему здоровье щитовидной железы важно для будущих мам? Поделилась врач-эндокринолог

Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции метаболизма и производстве гормонов, которые контролируют множество процессов в организме. При планировании беременности особенно важно поддерживать нормальное функционирование щитовидной железы, так как любые нарушения могут оказать негативное влияние на здоровье.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Кажется, такая маленькая, она весит всего лишь 30 грамм, но такая важная и расположена на щитовидном хряще трахеи, это дыхательное горло, в форме бабочки. Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, являются основным нашим энергетическим и умственным потенциалом. Без этих гормонов человек не вырастет, человек не будет ни умственно, ни физически развиваться. А уже в период полового созревания, предполовым созреванием, она очень важна для становления нашей репродуктивной системы.

При подготовке к беременности консультация эндокринолога может быть крайне важной для женщин с нарушениями работы щитовидной железы, диабетом, поликистозом яичников и другими эндокринными патологиями. Недостаточное или избыточное функционирование щитовидной железы во время беременности может привести к различным осложнениям как для матери, так и для ребенка. Например, недостаток йода может вызвать повышенный риск преждевременных родов, а избыток гормонов может повлиять на развитие плода и повысить риск аномалий.

Елена Подомацкая:

Но еще при планировании беременности каждой женщине, независимо от наличия патологии щитовидной железы или нормальной щитовидной железы, без проблем или без болезней, назначается «Йодамарин». «Йодамарин» в дозе 200 микрограмм один раз в день после завтрака сроком тоже на 3-6 месяцев. Эндокринолог может назначить определенные обследования для оценки уровня гормонов функций щитовидной железы, инсулинорезистентности и других показателей, влияющих на состояние организма женщины и будущего ребенка.

Елена Подомацкая:

При планировании беременности обязательно посетить врача-эндокринолога за 3-6 месяцев в этот срок, и врач-эндокринолог объяснит, зачем это все нужно, и назначит необходимое обследование, в частности УЗИ щитовидной железы и два самых главных, самых информативных, показательных гормона щитовидной железы, это тиреотропный гормон и уровень антител к тиреоидной пероксидазе или АТТПО. Также важно при планировании беременности проверить уровень глюкозы в крови, либо в плазме венозной, либо в цельной капиллярной с пальчика крови. Обнаружение дисфункции щитовидной железы важно для своевременного начала лечения и коррекции дозировок лекарственных препаратов. Регулярный мониторинг уровня гормонов и соответствующей коррекции помогут минимизировать риск осложнения и обеспечить благоприятное течение беременности.

Елена Подомацкая:

Если женщина детородного возраста не обращается к врачу-эндокринологу и беременность наступает, а там в процессе уже течения беременности выясняются нарушения, в частности, по работе щитовидной железы, то ребенок также может родиться с врожденной гипофункцией щитовидной железы. Если это не определить, не обнаружить, он может родиться и без волос, и отечный весь такой. У него будут снижены все рефлексы, характерные для новорожденного ребенка.