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Перспективное сотрудничество

19 апреля 2006 14:42
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Белорусский Республиканский центр трансплантологии и клеточных биотехнологий совместно с Имперским колледжем Лондонского университета приступают к реализации нового научного проекта. Он предусматривает разработку и внедрение в клиническую практику технологий трансплантации стволовых клеток для лечения патологий печени. Проект одобрен Министерством здравоохранения Беларуси и пока рассчитан на год. В планах - стажировка белорусских врачей в Англии. Иностранные коллеги поделятся опытом лечения болезней печени при помощи пересадки стволовых клеток.
# Здоровье

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