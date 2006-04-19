Перспективное сотрудничество

Белорусский Республиканский центр трансплантологии и клеточных биотехнологий совместно с Имперским колледжем Лондонского университета приступают к реализации нового научного проекта. Он предусматривает разработку и внедрение в клиническую практику технологий трансплантации стволовых клеток для лечения патологий печени. Проект одобрен Министерством здравоохранения Беларуси и пока рассчитан на год. В планах - стажировка белорусских врачей в Англии. Иностранные коллеги поделятся опытом лечения болезней печени при помощи пересадки стволовых клеток.