Нормальное давление должно быть нормой жизни

Чтобы измерить свое артериальное давление, минчанам вовсе не обязательно идти в поликлинику - в столице в среду начнется акция <Нормальное давление - норма жизни>.

Медики в течение трех дней, - в среду, четверг и пятницу, - будут измерять давление всем желающим на некоторых станциях метро, в аптеках и в крупных магазинах. Во время проведения этой процедуры также можно будет получить консультацию специалиста по теме <повышенное> или <высокое давление>.

Медики обеспокоены ухудшением здоровья минчан. Жители столицы все чаще жалуются на высокое давление. Около 250 тысяч взрослых горожан уже имеют диагноз артериальная гипертензия, то есть их давление выше нормативных 140 \ 90. Специалисты призывают, когда давление зашкаливает, вовремя обращаться к врачам.