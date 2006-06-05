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Нормальное давление должно быть нормой жизни

05 июня 2006 14:13
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Чтобы измерить свое артериальное давление, минчанам вовсе не обязательно идти в поликлинику - в столице в среду начнется акция <Нормальное давление - норма жизни>.

Медики в течение трех дней, -  в среду, четверг и пятницу,  -  будут измерять давление всем желающим на некоторых станциях метро, в аптеках и в крупных магазинах. Во время проведения этой процедуры также можно будет получить консультацию специалиста по теме <повышенное>  или <высокое давление>.

Медики обеспокоены ухудшением здоровья минчан. Жители столицы все чаще жалуются на высокое давление. Около 250 тысяч взрослых горожан уже имеют диагноз артериальная гипертензия, то есть их давление выше нормативных 140 \ 90. Специалисты призывают, когда давление зашкаливает,  вовремя обращаться к врачам.

# Здоровье

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