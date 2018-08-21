«Могут совершенно не напоминать эту патологию». 3 симптома синдрома «сухого глаза», о которых вы не знали

Галина Ситник, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук:

Когда заболевание только начинается, его симптомы довольно лёгкие и, зачастую, пациент их не оценивает, как патологические. Это может быть тяжесть в области век, повышенная утомляемость при работе с компьютером, снижение остроты зрения во время длительного вождения автомобиля. Тогда, когда это – лёгкая степень синдрома «сухого глаза», жалобы могут совершенно не напоминать эту патологию.

Каковы симптомы синдрома «сухого глаза»? Как лечить это заболевание?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.