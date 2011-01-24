Милиция Минской области выходит в антисамогонный рейд

Последнюю неделю этого месяца милиция Минской области проведет в многочисленных рейдах.

В центре внимания правоохранителей окажутся самогонщики. В последнее время после употребления такого суррогата появляется все больше случаев отправления. Зачастую, лица, занимающиеся нелегальным производством спиртного, разводят его техническим спиртом, а порой и вовсе добавляют химические вещества.

Уже с этого дня милиция будет работать круглосуточно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При этом, в УВД заявили, что ведомство не собирается уничтожать самогоноварение как часть национальной традиции. Если у хозяйки обнаружат 2-3 литра самогона, никто не привлечет ее к ответственности.