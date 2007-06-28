Медики выдерживают давление

В крупных магазинах, на рынках и в других людных местах сегодня дежурили врачи.

Они измеряли давление и тут же консультировали. В этой акции приняли участие несколько тысяч минчан.

Кому-то достаточно было дать специальную памятку и проконсультировать по здоровому образу жизни. А иных направляли в поликлинику или даже в кардиодиспансер - в зависимости от факторов риска.

Такая профилактическая акция проходит в столице второй год подряд. Сейчас стало больше объектов, где можно измерить давление - 62 магазина и рынка. Акция рассчитана на людей любого возраста, но почти половина обратившихся - это те, кому от 40 до 59 лет. Главное, говорят врачи, - предупредить болезнь.

Сердечно-сосудистые заболевания - по-прежнему наиболее частая причина смерти как в Минске, так и в регионах. Но акция - тот самый случай, когда человек сам может себе помочь. Поучаствовать в ней можно будет и завтра.