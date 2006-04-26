Медицинские учреждения Беларуси получат гуманитарную помощь из США
В пятницу 28 апреля в Минск из США прибудет Гуманитарный груз к 20-летию аварии на ЧАЭС американской благотворительной организации "City Hope International" на сумму в 5 млн. долларов.Груз медикаментов различных фармацевтических компаний, будет распределять белорусский партнер "City Hope" благотворительная организация "Надежда Экспресс". Гуманитарная помощь будет распределена по медицинским учреждениям республики, специализирующимся на лечении болезней, вызванных радиоактивным поражением.