Медицинские учреждения Беларуси получат гуманитарную помощь из США

В Беларуси появились на свет первые трансгенные козлята

Животные с человеческим геном чувствуют себя хорошо. Об успехе эксперимента говорить еще рано, но сам по себе факт рождения - уже серьезный прорыв в совместной работе белорусских и российских ученых.