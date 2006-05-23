<Боржоми> проверят. На минеральный состав

В поле зрения белорусских медиков оказалась минеральная вода <Боржоми>. Распоряжение о проведении проверки качества грузинской воды, которая поступает в нашу страну, подписал накануне главный государственный санитарный врач Беларуси Михаил Римжа.Столь пристальное внимание к импортному товару обусловлено ситуацией, которая сложилась с грузинской минеральной водой в России. Пока белорусскими гигиенистами каких-либо опасных для здоровья ингредиентов в напитке не обнаружено. Однако минералогический состав <Боржоми> в ряде случаев не соответствует заявленному на этикетке.