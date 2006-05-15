<Ало, Минздрав слушает!>

В течение этой недели вопросы специалистам Министерства здравоохранения можно задавать не выходя из дома. Для этого нужно набрать номер <горячей> телефонной линии 222-70-80. Звонки принимаются в Минске с 9.00 до 17.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Еженедельно на "горячую линию" поступает более 600 обращений. Значительную часть озвученных по телефону проблем специалисты разрешают по "горячим" следам во время дежурств и в первые несколько дней после обращений. Жалобы, требующие разбирательства, берутся на контроль.