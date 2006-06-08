Прямой эфир

Купаться можно. Пока...

08 июня 2006 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Во всех водоемах Беларуси, где есть зоны отдыха, можно купаться. Сегодня в Беларуси оборудовано 930 мест массового отдых, а к 2010 году их станет вдвое больше.

Белорусские эпидемиологи  в этом  году еще не выносили ни одного запрета на купание в водоемах по причине нарушений в микробиологическом  составе воды.  Контроль за качеством воды в водоемах осуществляется еженедельно, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На сегодняшний день все водоемы пригодны для купания. Вместе с тем, по опыту прошлых лет, летом периодически непригодными для купания становятся около 15% водоемов. Причина - неблагоприятные санитарно-химические и микробиологические показатели воды и  наличие возбудителей инфекционных заболеваний, которые выявляются менее чем в одном проценте  случаев.

Не помеха для купания и птичий грипп, заверяют специалисты, так как человек может заразиться смертельным вирусом лишь при очень тесном контакте с птицей. В водоемах же такой концентрации не отмечалось, заверяют специалисты.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2006 11:43

В Беларуси утверждена концепция развития психиатрической помощи населению

05 июня 2006 14:13

Нормальное давление должно быть нормой жизни

26 мая 2006 10:48

В Беларуси птичьего гриппа нет