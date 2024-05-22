Криз, стенокардия и даже инфаркт. Чем опасна большая нагрузка во время дачного сезона, ответила кардиолог

С наступлением дачного сезона приходит время посадки урожая, обработки грядок и ухода за участком. Однако стоит помнить, что такие активности несут в себе большие риски для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
С наступлением дачного сезона приходит время посадки урожая, обработки грядок и ухода за участком. Однако стоит помнить, что такие активности несут в себе большие риски для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Елена Губарь, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:
Начинается сезон дач, и с ним идет рост обращений – серьезные кардиальные патологии. Это гипертонические кризы, стенокардия и инфаркты. Что надо делать, чтобы этого не случилось? В доме, на видном месте должен быть обозначен телефон скорой помощи и ближайшего медицинского учреждения. Очень неплохо, если будет адрес медицинского учреждения и как туда добраться. Чтобы на это при необходимости не тратили время.
И хоть физический труд позволяет чувствовать себя моложе и активнее, кардиологи рекомендуют бережно относиться к своему здоровью и соблюдать простые правила. Уезжая на дачу, в первую очередь обеспечьте себя медикаментами.
Елена Губарь:
Через 2-3 недели заканчивается гипотензивный препарат, антиагрегант или обезболивающая терапия, кто-то забыл приехать, не дозвонились – и на этом фоне начинаются проблемы со здоровьем. Могут быть кризы, прогрессирование стенокардии, случаются инфаркты и инсульты. Это очень серьезно. Запасы препаратов должны быть непрерывными, постоянная терапия. Должна быть грамотно подготовленная аптечка. Обязательно в ней должны быть гипотензивные препараты. Если вдруг поднимется давление, они могут оказать неотложную помощь. Сердечные препараты и то, что обычно в этой аптечке присутствует – кровеостанавливающие, противоаллергические препараты.
Добравшись до грядок, многие дачники переусердствуют с физическими нагрузками. Это может привести к ухудшению самочувствия – от боли в грудной клетке до артериальной гипертензии.
Елена Губарь:
Нагрузки должны быть хорошо дозированными, хорош переносимыми. Хорошо дозированная нагрузка приносит организму облегчение и ни в коем случае не ухудшение самочувствия. Еще большая проблема дачников – нетренированные люди вдруг начинают носить большие тяжести, находиться в какой-то позе длительное время. А поза, когда голова опущена низко, на корточках тоже приводит ко многим осложнениям, нарушению микроциркуляции как в нижних конечностях, так и для сердца.
Особенно важно в этот период соблюдать питьевой режим. В жару мы теряем много жидкости вместе с потоотделением. Сократите употребление сладких газированных напитков, отдав предпочтение питьевой воде или зеленому чаю.
Елена Губарь:
Тонометр должен быть с собой. Это самый простой аппарат, он позволяет и давление посмотреть, и частоту сердечного сокращения. Современные аппараты показывают и нарушение ритма, что тоже очень важно. Если человек пожилой, у которого есть артериальное давление, измеряется каждый день, несложно потратить на это 3-5 минут. Соблюдайте простые правила. Это поможет получить радость от дачи, от нашей деревенской жизни, укрепить здоровье и к зиме прийти с хорошим настроением, без серьезных потрясений.
*На правах рекламы.