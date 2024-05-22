Криз, стенокардия и даже инфаркт. Чем опасна большая нагрузка во время дачного сезона, ответила кардиолог

С наступлением дачного сезона приходит время посадки урожая, обработки грядок и ухода за участком. Однако стоит помнить, что такие активности несут в себе большие риски для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Елена Губарь, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:

Начинается сезон дач, и с ним идет рост обращений – серьезные кардиальные патологии. Это гипертонические кризы, стенокардия и инфаркты. Что надо делать, чтобы этого не случилось? В доме, на видном месте должен быть обозначен телефон скорой помощи и ближайшего медицинского учреждения. Очень неплохо, если будет адрес медицинского учреждения и как туда добраться. Чтобы на это при необходимости не тратили время.

И хоть физический труд позволяет чувствовать себя моложе и активнее, кардиологи рекомендуют бережно относиться к своему здоровью и соблюдать простые правила. Уезжая на дачу, в первую очередь обеспечьте себя медикаментами. Елена Губарь:

Через 2-3 недели заканчивается гипотензивный препарат, антиагрегант или обезболивающая терапия, кто-то забыл приехать, не дозвонились – и на этом фоне начинаются проблемы со здоровьем. Могут быть кризы, прогрессирование стенокардии, случаются инфаркты и инсульты. Это очень серьезно. Запасы препаратов должны быть непрерывными, постоянная терапия. Должна быть грамотно подготовленная аптечка. Обязательно в ней должны быть гипотензивные препараты. Если вдруг поднимется давление, они могут оказать неотложную помощь. Сердечные препараты и то, что обычно в этой аптечке присутствует – кровеостанавливающие, противоаллергические препараты.

Добравшись до грядок, многие дачники переусердствуют с физическими нагрузками. Это может привести к ухудшению самочувствия – от боли в грудной клетке до артериальной гипертензии. Елена Губарь:

Нагрузки должны быть хорошо дозированными, хорош переносимыми. Хорошо дозированная нагрузка приносит организму облегчение и ни в коем случае не ухудшение самочувствия. Еще большая проблема дачников – нетренированные люди вдруг начинают носить большие тяжести, находиться в какой-то позе длительное время. А поза, когда голова опущена низко, на корточках тоже приводит ко многим осложнениям, нарушению микроциркуляции как в нижних конечностях, так и для сердца.