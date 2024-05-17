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Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию

17 мая 2024 10:08
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей страдает от артериальной гипертензии. Повышенное давление считается одной из наиболее частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта. Как же формируется артериальное давление?

Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию-1

Елена Губарь, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:
Сердце за сутки перекачивает до 7-8 тонн крови. Сосудистая система – артериальное русло. Мне очень нравится это сравнение – похоже на дерево, где аорта – это ствол, ветки – артерии, более мелкие ветки – артериолы, совсем малюсенькие – капилляры, которые подходят к каждой клеточке нашего организма и несут ему обогащенную кислородом кровь. От сердца к органам. Для того чтобы протолкнуть кровь к сосудам, надо приложить силу. Эта сила – давление кровотока на стенку сосуда – и есть артериальное давление.

Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию-4

Повышенным считается давление выше значения 140 на 90 миллиметров ртутного столба. От чего же поднимается давление? Большую роль здесь играет наследственная предрасположенность. Также артериальная гипертензия может быть связана с заболеванием других органов.

Елена Губарь:
Прежде всего почек. Это могут быть различные врожденные особенности почек, развитие почечной недостаточности. Также большая группа эндокринных заболеваний. На фоне которых тоже развивается вторичная артериальная гипертензия. Некоторые медикаменты способствуют развитию артериальной гипертензии. Также опухоли могут способствовать развитию.

Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию-7

Более 40 % людей не чувствуют подъема артериального давления. Не зря гипертензию называют «тихим убийцей». Пациент может считать себя абсолютно здоровым, пока заболевание не проявится инсультом или инфарктом. Поэтому даже при хорошем самочувствии важно измерять артериальное давление хотя бы раз в месяц.

Елена Губарь:
Если есть ухудшение самочувствия – это прежде всего головные боли, головокружения, мелькание мошек перед глазами, общий дискомфорт, многие жалуются на снижение работоспособности, ухудшение переносимости нагрузок – обязательно померяйте давление. Чтобы посмотреть, связано это с подъемом артериального давления или нет.

Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию-10

Для диагностики и лечения специалисты рекомендуют завести дневник давления. В нем пациент фиксирует результаты самостоятельного измерения давления утром, днём и вечером в течение нескольких дней или недель, а также особенности самочувствия.

Елена Губарь:
Почему все так много говорят об артериальной гипертензии, о подъеме артериального давления? Эти подъемы тянутся длительное время. Это могут быть годы, десятилетия. И за это время проходят необратимые изменения в органах. Прежде всего это сердце, головной мозг, брахиоцефальные сосуды, зрение. Может быть значительное ухудшение работы почек. Чтобы этого не произошло, чтобы не довести себя до инфаркта, инсульта, тяжелой почечной недостаточности, слепоты, надо вовремя обращаться к доктору.

Кардиолог: артериальная гипертензия не лечится, это хроническое заболевание. Вот как подобрать терапию-13

При небольших значениях специалисты советуют модифицировать свой образ жизни. В первую очередь – уменьшить количество потребляемой соли и копченостей, нормализовать вес и соблюдать режим сна. Если через 6 месяцев давление не стабилизируется, подбирается медикаментозная терапия.

Елена Губарь:
Медикаментозная терапия – препаратов много, различные комбинации. И каждому пациенту можно подобрать адекватную, хорошую терапию. Для этого надо хорошо поработать с лечащим доктором, должна быт обратная связь. Подобрав терапию, пациент должен принимать медикаменты постоянно, регулярно, без всяких выходных. Артериальная гипертония, к сожалению, не излечивается. Это хроническое заболевание. Медикаментозной терапией мы контролируем давление и не позволяем развиться осложнениям артериальной гипертензии.

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