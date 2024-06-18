Как уберечь ребёнка от ангины летом? Рассказала врач
Сезонная ангина у детей – это распространенное заболевание, вызванное вирусами или бактериями. Зачастую такое состояние ассоциируется с холодными месяцами, однако и летом оно может стать настоящей проблемой. В период каникул ангина может вызывать серьезные неудобства и ограничить активность ребенка.
Наталья Гончарик, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
Болезни не дремлют, и наш иммунитет даже летом дает сбои. В структуре патологии большое количество бактериальных именно ангин – это стрептококковая, стафилококковая ангины. Дело в том, что большие перепады температуры, которые у нас получаются в летний период времени – на улице жарко, мы с вами хотим охладиться, дети тоже хотят холодненькое мороженое поесть, под кондиционерами охладиться или покупаться в холодном водоеме, создают перепады температур. То есть на улице жарко, а мы попадаем в холодную ситуацию. На этом фоне происходит снижение иммунитета.
Основные симптомы такого заболевания – это боль в горле, высокая температура, общая слабость и головная боль. Для детей, особенно маленьких, сезонная ангина может стать серьезным недугом, который требует внимательного и своевременного лечения. Важно помнить, что при продолжительном протекании болезни возможны осложнения на сердце, суставы и почки. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу при появлении первых признаков заболевания.
Наталья Гончарик:
Патогены, которые вызывают ангины, всегда живут на слизистой здорового человека. При снижении иммунитета в летнее время происходит активизация этой флоры и развивается ангина – воспаление миндалин с высокой температурой, сыпью, рвотой, болями в животе. То есть это не настолько простая патология, как у некоторых может создаться такое впечатление.
Чтобы предотвратить заболевание, важно соблюдать гигиену, избегать контакта с больными людьми и укреплять иммунитет ребенка. Обеспечьте ему правильный режим дня, достаточный отдых, поддерживайте температуру и влажность в помещении. Регулярно проветривайте комнату, а также следите за чистотой игрушек и предметов, с которыми он контактирует.
Наталья Гончарик:
Чтобы предотвратить такие нехорошие заболевания, естественно, мы без мороженого никак – не давать холодное мороженое ребенку. То есть немножко поставить, подогреть это мороженое. Кондиционеры не должны работать на низкую температуру. 20 – это самая низкая температура, которая допустима. Не купать детей в холодной воде. Если это бассейн, пусть он лучше прогреется, или не пускать ребенка в холодную воду в водоеме.
Если у ребенка все же появились признаки ангины, необходимо немедленно обратиться к врачу, самолечение в данном случае недопустимо.
Наталья Гончарик:
До прихода к врачу, конечно, желательно сбить температуру. Ибупрофен, парацетамол в возрастных дозировках желательно дать ребенку. Жаропонижающее, достаточный объем жидкостей, чтобы ребенок хорошо пил. Жаропонижающие обладают обезболивающим действием, поэтому ребенку станет немножко легче. Если это бактериальная ангина, конечно, это будет антибиотик – без вариантов. Антибиотик должен назначен быть в адекватной дозировке, курс лечения – это не один и не два дня ни в коем случае. Вирусная ангина – это лечение симптоматическое. То есть полоскание горла, если ребенок может полоскать, обезболивание, обильное питье и жаропонижающее.
Берегите здоровье своих детей и помните, что вакцинация способствует снижению вероятности заболевания.
Наталья Гончарик:
У нас в стране есть вакцины от стрептококка, который является самым нежелательным агентом, который вызывает ангины. Прививки делаются с двух месяцев, к сожалению, они не включены в национальный календарь. Есть группы детей, которым показана вакцинация. Основная масса детей, конечно, по желанию родителей могут быть привиты. Это должен вам рассказать педиатр по месту жительства – показания, противопоказания, осложнения. В принципе, это у нас в стране доступно. Очень хорошие эффекты от именно прививок для профилактики.
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