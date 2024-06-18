Как уберечь ребёнка от ангины летом? Рассказала врач

Сезонная ангина у детей – это распространенное заболевание, вызванное вирусами или бактериями. Зачастую такое состояние ассоциируется с холодными месяцами, однако и летом оно может стать настоящей проблемой. В период каникул ангина может вызывать серьезные неудобства и ограничить активность ребенка.

Наталья Гончарик, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:

Болезни не дремлют, и наш иммунитет даже летом дает сбои. В структуре патологии большое количество бактериальных именно ангин – это стрептококковая, стафилококковая ангины. Дело в том, что большие перепады температуры, которые у нас получаются в летний период времени – на улице жарко, мы с вами хотим охладиться, дети тоже хотят холодненькое мороженое поесть, под кондиционерами охладиться или покупаться в холодном водоеме, создают перепады температур. То есть на улице жарко, а мы попадаем в холодную ситуацию. На этом фоне происходит снижение иммунитета.

Основные симптомы такого заболевания – это боль в горле, высокая температура, общая слабость и головная боль. Для детей, особенно маленьких, сезонная ангина может стать серьезным недугом, который требует внимательного и своевременного лечения. Важно помнить, что при продолжительном протекании болезни возможны осложнения на сердце, суставы и почки. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу при появлении первых признаков заболевания.

Наталья Гончарик:

Патогены, которые вызывают ангины, всегда живут на слизистой здорового человека. При снижении иммунитета в летнее время происходит активизация этой флоры и развивается ангина – воспаление миндалин с высокой температурой, сыпью, рвотой, болями в животе. То есть это не настолько простая патология, как у некоторых может создаться такое впечатление.

Чтобы предотвратить заболевание, важно соблюдать гигиену, избегать контакта с больными людьми и укреплять иммунитет ребенка. Обеспечьте ему правильный режим дня, достаточный отдых, поддерживайте температуру и влажность в помещении. Регулярно проветривайте комнату, а также следите за чистотой игрушек и предметов, с которыми он контактирует.