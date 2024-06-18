Как справиться с мигренью? Рекомендации врача-невролога

Мигрень – это распространенное неврологическое заболевание, которое значительно снижает качество жизни. Симптомы такого недуга могут включать в себя пульсирующую боль в одной стороне головы, тошноту, рвоту, чувство слабости и чувствительность к свету и звуку.

Ирина Копыток, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:

Мигрень является первичной головной болью. Чтобы объяснить, что такое мигрень, можно просто остановиться на двух характерных проявлениях. Во-первых, это заболевание связано с нарушениями сосудов головного мозга. Именно они провоцируют головную боль. При этом участвует в патогенезе мигрени так называемый тройничный нерв. Он обеспечивает чувствительность всей головы. При этом головная боль может быть односторонней, если поражается один, правый или левый, тройничный нерв.

Согласно статистике, женщины страдают от мигрени гораздо чаще мужчин. Как правило, головная боль при мигрени односторонняя и имеет пульсирующий характер.

Ирина Копыток:

Головная боль мигренозная является эпизодической и повторяемой. То есть пациент, приходя на прием, четко говорит, что у меня такая головная боль, она чаще развивается в такой период времени. Скажем, после какой-то нагрузки, эмоциональной или физической. Он четко отмечает какие-то предвестники этой головной боли, мы это называем аура. Могут быть самые разнообразные проявления: какие-то кратковременные ощущения запаха, кратковременные головокружения – легкое головокружение либо какие-то нарушения зрения – зигзаги или звезды в глазах. Пациент, ощущая эти предвестники, уже знает, что у него сейчас начнется приступ головной боли.

Следующим признаком мигрени считается длительность самого приступа. Как правило, он длится от 4 до 72 часов. Пациенты отмечают, что головная боль может сопровождаться и другими нарушениями чувствительности – к примеру, светобоязнью. Резкие звуки или физическая активность также могут вызывать головную боль.