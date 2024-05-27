Как предупредить лор-заболевания? Врач назвала самые эффективные способы

Многие думают, что лор-заболевания несут сезонный характер и остерегаться их стоит только зимой. Однако теплый сезон тоже диктует свои правила. И чтобы провести долгожданный отпуск или каникулы без насморка и боли в ушах, стоит заранее позаботиться о своем здоровье.

Мария Лобачева, врач-оториноларинголог медицинского центра «Мерси»:

Конечно же, в первую очередь это про поллиноз, то есть аллергический ринит на пыльцу. Летом, весной начинают расцветать деревья, оживать цветы. И, конечно же, вся эта пыльца может дать клинические симптомы – насморк, чихание. И люди пойдут к лору. Не стоит забывать и про уши. Например, при купании в каких-то водоемах, реках также могут случиться проблемы. Такие проблемы, как наружный отит. Это воспаление кожи наружного уха. Болячка довольно серьезная и очень неприятная. Как раз таки лето – самый пик сезона.

Повлиять на ухудшение вашего самочувствия может наличие в помещении кондиционера, а также смена температуры или ветра. Помните! Мы не болеем от холода, однако внезапное переохлаждение организма может сделать его менее устойчивым и снизить иммунитет. Мария Лобачева:

Также очень часто, когда люди купаются, у них в ушах могут образовываться серные пробки. Я на всякий случай напомню, что сера – это абсолютно нужная биологическая жидкость. Но из-за того, что уши часто намокают, у нас есть очень стойкое желание всегда в ухе почесаться и поковыряться, это может провоцировать формирование серных пробок. Они встречаются круглогодично, но летом особенно часто.

Очень часто проблемы с ушами могут случаться из-за перепадов атмосферного давления. Например, в самолете или при погружении в воду. В таком случае страдает среднее ухо, а точнее – слуховая труба, которая это давление должна выровнять. Мария Лобачева:

За счет того, что это давление очень сильное, слуховая труба не успевает его выровнять и это приводит в тубоотиту, бароотиту, то есть к отиту из-за повышенного или пониженного давления. Например, если у ребенка или у вас перед полетом заложен нос, то в таком случае можно прибегнуть к такой группе препаратов, как сосудосуживающие препараты, которые подходят конкретно вам. Также с собой в самолет можно взять то, что нужно пожевать и погрызть. Например, жвачку, мармеладки, сосульки. И очень современный лайфхак – это лететь в наушниках, потому что наушники заблокируют давление в наружном слуховом проходе и это минимизирует риски бароотита. Это могут быть большие наушники, а также внутриканальные наушники, особенно на режиме шумоподавления.