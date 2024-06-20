Как правильно ухаживать за полостью рта – рассказала стоматолог

Уход за зубами – это ежедневный важный ритуал каждого человека. Ведь остатки пищи остаются на зубах и застревают между ними. Плохая гигиена может привести к кариесу и даже потере зубов.

Ольга Иваницкая, врач стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Зубная нить – одно из важнейших средств гигиены полости рта. Нити бывают нескольких видов. Вощеная – это нить покрытая воском. Она лучше скользит, благодаря этому лучше проникает в узкие зубные промежутки. Невощеная нить – негладкая. За счет своей структуры захватывает больше загрязнений и лучше очищает, но может рваться и расслаиваться. Бывает нить плоская, заходит в самые труднодоступные участки. Ленточная – эта нить более широкая, позволяет более эффективно очищать большие промежутки. Круглая – для широких межзубных пространств.

Если вам нужно очистить пространство между зубами, выбирайте обычную нить. Если зубы расположены плотно друг к другу – ленту. Даже если промежутки между зубами разной ширины, такая нить сможет подстроиться. Под действием слюны она разбухает и заполняет зубной промежуток.

Ольга Иваницкая:

Стандартная зубная щетка хорошо очищает передние, задние и жевательные поверхности зубов. С боковыми поверхностями дела обстоят хуже. В промежутки между зубами щетинки не проникают. В таких труднодоступных участках скапливаются остатки пищи и появляется микробный налет. Существует несколько приспособлений для чистки боковых поверхностей – это нити и ершики. Нити могут травмировать чувствительные десна, а ершики лишены этого недостатка. Пользоваться ими легко и безопасно, а эффективность чистки увеличивается.

Выбирать ершики важно по форме и длине щетинок. Они бывают двух типов – цилиндрические и конические. Выбор длины щетинок зависит от величины промежутков между зубами. Если они узкие, подойдет ершик с короткими щетинками, а если большие – выбирайте ершик с щетинками не короче 3 миллиметров.