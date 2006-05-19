Прямой эфир

К продукции молдавских и грузинских виноделов претензий нет

19 мая 2006 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вина из этих стран из торговой сети республики Беларусь не изымались. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Беларуси Михаил Римжа. В Беларуси создана четкая система по защите рынка от проникновения недоброкачественной продукции. Вся алкогольная, в том числе винодельческая продукция проходит через "фильтр" обязательной государственной гигиенической регистрации и сертификации. В ходе проведенных проверок в винах молдавского и грузинского производства повышенного содержания пестицидов не обнаружено. Также в настоящее время осуществляется проверка минеральной воды "Боржоми". Результатов лабораторных анализов пока нет.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
19 мая 2006 13:40

21 мая - Всемирный день памяти умерших от СПИДа

18 мая 2006 11:53

Давление в порядке - спасибо зарядке!

16 мая 2006 09:30

Белорусские военные готовы к встрече с возможной эпидемией птичьего гриппа