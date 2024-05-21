«Дети всегда берут пример с родителей». Что делать, если у ребёнка диагностировали ожирение?

Ожирение у детей и подростков – это хроническое заболевание, для которого характерно избыточное отложение жировой ткани в организме. Число маленьких пациентов с таким диагнозом неуклонно растет с каждым годом. Кроме эстетических и психологических проблем ожирение нарушает работу всех систем организма и может принести немало проблем.
Ульяна Шелег, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:
За последние два десятилетия доля детей с ожирением выросла на 50 %. Примерное количество детей, которые страдают ожирением, около 29 %. Среди них 28 % – девочки, 30 % – мальчики. Отмечается тенденция, что среди мальчиков по мере взросления доля ожирения вырастает, среди девочек этот процент ниже, потому что девочки в подростковом возрасте прибегают к различным диетам, чтобы снизить массу тела. Мальчики меньше всего озабочены этим вопросом.
Чтобы определить количество подкожно-жировой клетчатки ребенка, специалисты используют сантиметровую ленту, а также специальный прибор, который называется калипер.
Ульяна Шелег:
У нас есть специальные таблицы педиатрические, где врач выстраивает график набора массы тела, роста ребенка в зависимости от его возраста. По этим таблицам мы смотрим, в какой коридор входит ребенок. Для ожирения и избытка массы тела у нас есть определенные параметры и критерии. Если ребенок переходит определенную черту, это для нас уже звоночек, чтобы обратить внимание на его индекс массы тела.
Важно не игнорировать избыточную массу тела вашего ребенка. В будущем это может сулить большими проблемами со здоровьем. Ожирение зачастую ассоциировано с развитием таких заболеваний, как инсулинорезистентность, сахарный диабет, синдром поликистоза яичников, а также с психологическими проблемами, особенно в подростковом возрасте.
Ульяна Шелег:
Лабораторно-инструментальные показатели очень важны для детей, у которых есть ожирение, это стандартный общий анализ крови, биохимический анализ крови, где важны такие показатели, как жировой обмен, общий холестерин, липопротеины высокой и низкой плотности, триглицериды и коэффициент атерогенности. Также немалую роль имеет анализ крови на витамин D, на содержание витамина В, важно отследить и статус железа.
Еще один важный момент, за которым стоит следить, – это артериальное давление. При избыточном весе или диагнозе ожирение зачастую у ребенка может быть скрытая артериальная гипертензия. Лечение ожирения у ребенка – это в первую очередь модификация образа жизни, работа с питанием, физической активностью и сном.
Ульяна Шелег:
Что касается питания, здесь очень важно обратиться к врачу-диетологу. Врач-диетолог осмотрит ребенка, проведет необходимые исследования, оценит фактическое питание вашего ребенка. Для этого важно вести пищевой дневник, в который вы подробно записываете все, что съедает ваш ребенок в течение дня. Врачу важно увидеть те дефициты нутриентов, которые присутствуют в рационе ребенка, их скорректировать.
Специалисты рекомендуют соблюдать принцип пищевой тарелки. Разделите ее на три части. Половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, треть – белковые продукты и последнюю треть – медленные углеводы.
Ульяна Шелег:
Дети, которые ежедневно завтракают, риск ожирения и избытка массы тела у них значительно ниже, чем у детей, которые не завтракают. Если ребенок идет голодный в школу или детский сад, это повышает риск переедания в течение дня, чтобы закрыть потребность в потреблении энергии. Самое главное – дети всегда берут пример с родителей. Важно, чтобы все члены семьи придерживались ЗОЖ, правил здоровой тарелки, регулярно занимались спортом и подавали пример для детей.
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