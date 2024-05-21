«Дети всегда берут пример с родителей». Что делать, если у ребёнка диагностировали ожирение?

Ожирение у детей и подростков – это хроническое заболевание, для которого характерно избыточное отложение жировой ткани в организме. Число маленьких пациентов с таким диагнозом неуклонно растет с каждым годом. Кроме эстетических и психологических проблем ожирение нарушает работу всех систем организма и может принести немало проблем.

Ульяна Шелег, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:

За последние два десятилетия доля детей с ожирением выросла на 50 %. Примерное количество детей, которые страдают ожирением, около 29 %. Среди них 28 % – девочки, 30 % – мальчики. Отмечается тенденция, что среди мальчиков по мере взросления доля ожирения вырастает, среди девочек этот процент ниже, потому что девочки в подростковом возрасте прибегают к различным диетам, чтобы снизить массу тела. Мальчики меньше всего озабочены этим вопросом.

Чтобы определить количество подкожно-жировой клетчатки ребенка, специалисты используют сантиметровую ленту, а также специальный прибор, который называется калипер.

Ульяна Шелег:

У нас есть специальные таблицы педиатрические, где врач выстраивает график набора массы тела, роста ребенка в зависимости от его возраста. По этим таблицам мы смотрим, в какой коридор входит ребенок. Для ожирения и избытка массы тела у нас есть определенные параметры и критерии. Если ребенок переходит определенную черту, это для нас уже звоночек, чтобы обратить внимание на его индекс массы тела.

Важно не игнорировать избыточную массу тела вашего ребенка. В будущем это может сулить большими проблемами со здоровьем. Ожирение зачастую ассоциировано с развитием таких заболеваний, как инсулинорезистентность, сахарный диабет, синдром поликистоза яичников, а также с психологическими проблемами, особенно в подростковом возрасте.

Ульяна Шелег:

Лабораторно-инструментальные показатели очень важны для детей, у которых есть ожирение, это стандартный общий анализ крови, биохимический анализ крови, где важны такие показатели, как жировой обмен, общий холестерин, липопротеины высокой и низкой плотности, триглицериды и коэффициент атерогенности. Также немалую роль имеет анализ крови на витамин D, на содержание витамина В, важно отследить и статус железа.