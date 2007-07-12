Десерт с горчинкой

На Брестчине зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. В больницы с симптомами заболевания обратились более 30 человек.

У половины - диагноз уже подтвержден. По словам большинства пациентов, именно торт - причина недомогания. Расследование проводят санитарно-эпидемиологические службы.

:Людмилу только забрали из роддома. Отметить рождение третьей дочки решили торжественно. После праздника у старших девочек Алины и Ирины поднялась высокая температура. Когда вызвали "скорую", дети буквально валились с ног. Характерные признаки - рвота, острая боль в животе, высокая температура - появились у всех членов семьи, а вскоре и у гостей торжества. Все были госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы.

Все пациенты как один твердят, что накануне ели торт "Глория" Брестского хлебокомбината. Причем дата, указанная на коробке, соответствовала срокам реализации. Торт медово-заварной. В качестве прослойки - растительные сливки. Яйца используются только при приготовлении коржей, которые выпекаются при температуре 180 градусов. Откуда взяться инфекции?

У производителей на этот счет своя версия. На сегодняшний день кондитерский цех приостановлен. Технологический процесс на заводе не нарушен. Одна из версий - человеческий фактор.