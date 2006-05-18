Давление в порядке - спасибо зарядке!

Акция "Нормальное давление - норма жизни" пройдет в Минске с 7 по 9 июня. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

На сегодняшний день большое количество людей страдает гипертонией, в результате чего может развиться инсульт или инфаркт миокарда. Потому задача предстоящей акции - выявить таких людей и провести курс лечения.

Мероприятие будет организовано в 60 государственных аптеках и на 10 крупных станциях метро. Любому желающему медики измерят артериальное давление. Всем участникам акции будет выдаваться методическая литература по этой теме. При выявлении нарушений работы сердца врачи будут выписывать направление на медицинское обследование.