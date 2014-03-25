Что чувствует человек, страдающий аритмией и чем ему может помочь современная медицина?

Какие причины приводят к нарушению сердечного ритма и проводимости? Что чувствует человек, страдающий аритмией? Чем ему может помочь медицина? На эти вопросы ответили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Причины возникновения аритмии?

Дмитрий Гончарик, сотрудник лаборатории нарушений ритма сердца РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:

Аритмия — очень шаркое понятие. Безобидно меняющаяся частота сердечных сокращений, в том числе и связанных с фазами дыхания, то есть это абсолютно нормальная ситуация. Могут возникать при эмоциональном воздействии, выделении адреналина. Люди могут ассоциировать это с какими-то плохими, якобы опасными нарушениями ритма сердца. Таких, например, более половины обращений к врачам-терапевтам, кардиологам. Но с другой стороны, есть и реально опасные нарушения ритма сердца, здесь есть тоже другая крайность — люди годами, иногда десятилетиями имеют нарушения ритма сердца и не обращаются к специалистам. Там тоже есть свои градации по степени сложности, по степени опасности для здоровья.

Есть аритмия, которая вызывает много симптомов, но реально жизнеопасными не являются. Есть те, которые могут случаться 1 раз в 5-6 лет и несут с собой высочайшую угрозу для жизни.

В основе причины аритмии лежат несколько основных факторов. Это могут быть генетические факторы: то, что передается от поколения к поколению. Могут быть врожденные факторы, с которыми человек родился, но они не передаются. Могут быть приобретенные факторы, связанные с пронесенными заболеваниями. Самой частой аритмией является предсердие. Это обычно образ жизни, который ведет человек, то есть у него есть артериальная гипертензия, но он ее не лечит, а потом, 10 лет спустя, он имеет фибрилляцию предсердия и удивляется.

Тяжелая гипертензия, которую плохо лечили, приводит к необратимым изменениям в камерах сердца, в том числе и в левом предсердии, что является фактически причиной фибрилляции предсердия. Когда эта ситуация возникает, и эти срывы становятся достаточно частыми, устранить первопричину фибрилляции предсердия уже у большинства больных не удается.

Какие наиболее часто встречающиеся формы аритмии, которые подлежат коррекции, с которыми работает врач-кардиолог?

Дмитрий Гончарик:

Есть аритмии, которые можно выделить из наиболее часто встречающихся — экстрасистолия, которая есть практически у каждого здорового человека. Небольшие участки, заложенные в процессе формирования сердца иногда дополнительный удар создают, и люди чувствуют переворачивающееся что-то внутри, замирающее. Если это происходит нечасто, то обычно человека это не беспокоит.

Симптомы, которыми сопровождается нарушение ритма

Ольга Козич, врач-аритмолог:

Тахиаритмия. В основе процесса лежит ускорение сердцебиения, повешения частоты сердечных сокращений.

Брадиаритмия. У человека снижается пульс, уменьшается частота сердечных сокращений. Многие пациенты описывают: слабый пульс, ослабленный пульс.

Главный признак аритмии — быстрое равномерное сердцебиение.

В прочем, сердце иногда напротив, как будто замирает и стучит неравномерно. Человек может ощущать что-то похожее на удар. Сердце как будто переворачивается, больному не хватает воздуха или становится страшно. Самый опасный симптом — потеря сознания.

Ольга Козич:

Чаще всего потеря сознания связана или с тахиаритмией, когда очень быстро проводится возбуждение с предсердия на желудочки и желудочки сердца работают с большой частотой сердечных сокращений — больше 200, тем самым снижается объем, выбрасываемой крови в круги кровообращения, ухудшается кровоснабжение головного мозга, что проявляется потерей сознания.

Любой случай потери сознания, не имеющий явного объяснения обязательно требует внимания врача.

Ольга Козич:

Я порекомендую не заниматься самолечением, а обращаться к врачам, дообследоваться и проводить определенную полноценную коррекцию лечения.

Диагностика

Как диагностировать это состояние?

Дмитрий Гончарик:

Технологический прорыв, который связан с компьютеризацией, привел к тому, что аритмология за последний десяток лет сильно выросла. Если раньше были доступны обычные кардиограммы, то сейчас это системы длительного мониторинга кардиограммы. Человеку можно повесить кардиограмму, которая будет сниматься сутки, иногда несколько суток. Есть продленные мониторы, которые будут писать до недели. Есть ситуация, когда у человека случается аритмия крайне редко, например, раз в полгода. Шансы поймать ее на холтере составляет ничтожный процент. Может быть имплантирован под кожу специальный маленький кардиограф (по размерам он с хорошую флешку). Такой монитор человек может носить до 3 лет.

Ольга Козич:

Первое, что надо сделать — сходить или в поликлинику, или вызвать скорую помощь для снятия кардиограммы, потому что даже одна кардиограмма может тактически изменить диагноз и тактику ведения пациента.

Если на кардиограмме никаких нарушений ритма явных не зафиксировано, но пациент продолжает рассказывать про нарушения ритма, то мы рекомендуем выполнение такого исследования «суточное мониторирование ЭКГ»: на сутки вешаются электроды, фиксируется кардиограмма, и мы определяем, какие нарушения ритма есть.

Дмитрий Гончарик:

Иногда не удается установить причину и приходится делать инвазивные исследования, то есть внутрь сердца вводятся специальные электроды.

Лечение

Какие методики и возможности существуют у кардиологов существуют на сегодняшний день?

Дмитрий Гончарик:

Иногда достаточно успокоения. Это очень важный момент.

Ольга Козич:

Большинство антиаритмических препаратов носят косметический характер, то есть пока пациенты их принимают, мы можем бороться с аритмией, устранять ее симптомы, улучшать качество жизни пациентов. Как только он прекращает их принимать — аритмия возобновляется.

Есть определенные виды аритмии, возникающие после 50-60 лет и связаны непосредственно с органическим заболеванием сердца, то таким пациентам мы, как правило, рекомендуем постоянную медикаментозную терапию с контролем эффективности лечения.

Человек должен научиться жить с этой аритмией. Он не должен сидеть и ежедневно, ежеминутно ждать срыва ритма или какой-то экстрасистолии.

Дмитрий Гончарик:

Есть пациенты, у которых эта аритмия срывается-восстанавливается. Причиной является синдром слабости синуса узла, например, когда основной ритм сердца работает слишком медленно. Имплантация кардиостимуляторов таких пациентов избавляет, например, от симптомов потерь сознания.

Если доктор предлагает имплантировать кардиостимулятор, то это нужно сделать.

Золотым стандартом лечения некоторых видов аритмий сегодня является радиочастотная аблация.

Дмитрий Гончарик:

Пациент находится обычно в сознании, вся процедура проводится под местной анестезией. Вводится внутрь сердца несколько проводов, управляемых на конце. И мы снимаем кардиограмму с внутренней поверхности сердца, что отображено на мониторе. Высокие технологии позволяют нам, снимая кардиограмму с многочисленных точек сердца, определять, где этот участок расположен. После этого один из электродов имеет на конце разогреваемый элемент (разогревается примерно до 45-60 градусов), он подводится к очагу аритмии, нажимается педаль на аблятор, он разогревается и коагулирует ткань.

Елена Проценко, врач-кардиолог РНПЦ «Кардиология»:

Пароксизмальная тахикардия может возникнуть в любом возрасте. Она бывает чаще всего врожденной, но клинически начинает себя проявлять чаще всего к наступлению периода полового созревания, то есть с 12-15 лет, однако у части детей начинает она себя проявлять и с периода новорожденности.

В РНПЦ «Кардиология» давно проводят операции по устранению нарушения сердечного ритма у детей в возрасте от 5 до 18лет.

До недавнего времени источник аритмии в сердце устранялся при помощи высокой температуры по методике радиочастотной аблации, но не всегда этот метод был безопасен для окружающих здоровых участков сердца, поэтому было решено осваивать с помощью российских коллег новую для Беларуси технологию — криоаблацию.

Сергей Термосесов, руководитель отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НИИ педиатрии (г. Москва):

Впервые была выполнена фокусная криокатетерная аблация. Этот метод значительно более щадящий, позволяет в очень сложных местах, где высокий риск повреждения прилегающих структур, выполнить устранение того пути, который мы должны устранить и сохранение нормальной проводящей системы сердца.

Это наиболее щадящий метод воздействия, наиболее безопасный в отличие от традиционного метода, кода ткань нагревается, в этом случае ткань охлаждается. Сначала она охлаждается до минус 30-35°С. В этом случае у нас появляется уникальная возможность выполнить как бы пробное воздействие, то есть те изменения, которые возникают, они носят обратимый характер.

После того, как мы убеждаемся, что наше воздействие достигло цели и оно никак не влияет на структуру нормальной проводящей системы сердца, температура понижается до минус 80°С.

Такая аппаратура, на мой взгляд, должна быть в любой клинике, которая занимается проведением подобных вмешательств у детей. Потому что у детей очень близкое расположение аномальных проводящих путей к структурам проводящей системы сердца, поэтому требуется более щадящий метод воздействия и устранение этих аритмий.