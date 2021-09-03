Белорусские кардиохирурги освоили новейшую технологию лечения белок-теряющей энтеропатии у детей

Новости Беларуси. Новейшую технологию освоили наши кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она поможет лечить белок-теряющую энтеропатию у детей с врожденным пороком сердца. Уникальный метод предложили коллеги из Америки. Белорусские специалисты уже видели эту технику, они ее освоили и будут внедрять в лечение.

Белок-теряющая энтеропатия возникает в результате необходимых пациенту с пороком сердца хирургических коррекций. Состояние тяжелое, характеризуется потерей богатой на белок лимфатической жидкости. Назвать точное количество детей в республике, которые нуждаются в лечении, невозможно. По словам специалиста, такие пациенты будут постоянно. Они будут рождаться, расти и жить. Поэтому нужны более эффективные методы лечения.

Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии:

Методов лечения немало предложено, но все они либо мало эффективны, либо условно эффективны, либо требуют приема большого количества непростых препаратов. Во всем мире эта проблема достаточно острая, актуальная. Кто-то ближе подошел к решению проблемы, кто-то еще далеко. Нашими коллегами, которые приехали из США, предложена и внедрена в клиническую практику однозначно уникальная методика, которая позволяет, во-первых, выявить источник, откуда происходит истечение этой жидкости в кишечник.