21 мая - Всемирный день памяти умерших от СПИДа

Недавно в нашей стране стартовала новая акция <Останови СПИД. Выполни обещание>. Сегодня об этом говорили на пресс-конференции в Минске. Впрочем, больше речь шла о самой проблеме - ВИЧ- СПИД и людях, которых так или иначе она коснулась.

На 1 января 2006 года в Беларуси было выявлено 7 тыс. 14 случаев ВИЧ-инфекции, на 1 мая нынешнего года их количество возросло до 7 тыс. 309. Это составляет 75 случаев на 100 тыс. жителей республики, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Беларуси Михаил Римжа.

По числу зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции лидирует Гомельская область (4 тыс. 29), на втором месте - Минск и Минская область. "В каждом регионе есть свои проблемные города, где ситуация более серьезная, чем в других населенных пунктах, - подчеркнул Михаил Римжа. - Это Солигорск, Светлогорск, Пинск, Лида, Витебск и другие".

Подавляющее количество ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. "Обнадеживающим является тот факт, что по сравнению с 1996 годом в республике в 8 раз уменьшилась доля ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Она составляет сегодня около 3%, - сказал Михаил Римжа. - Это свидетельствует о том, что молодежь стала реже вовлекаться в эпидемический процесс, она в меньшей степени становится подверженной заболеванию. Таким образом, налицо плоды профилактической работы, которую проводят медицинские и педагогические работники, родители, общественные организации".

В Беларуси от ВИЧ-инфицированных матерей родились 86 детей, которым подтвержден диагноз "ВИЧ-инфекция", из них 7 детей умерли. Всего же в республике зарегистрировано 797 летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных (75,2% из них - наркопотребители).