100-летний рубеж перешагнули 729 долгожителей

Среди долгожителей нашей страны преобладают представительницы слабого пола, отмечают в Министерстве труда и соцзащиты.В их числе - минчанка Анна Адамовна Борисевич 1888 года рождения. 117 лет жительнице Молодечно Анне Павловне Рагель, 116 - Стефаниде Михайловне Бричковской из Новогрудского района. Лидирует по количеству долгожителей Гродненская область - там проживает 186 человек старше 100 лет, на второй позиции - Минская область, где 144 долгожителя, на третьей - Брестская область, где 100 человек перешагнули вековой рубеж. В столице 100-летний юбилей отпраздновали 50 минчан.