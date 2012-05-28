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За пиво на пляже могут оштрафовать на 1,5 миллиона белорусских рублей

28 мая 2012 11:39
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Новости Беларуси. За май в Беларуси задержано более 70 граждан за распитие и появление в общественном месте в пьяном виде. А более 15 человек по статье 17.1 «Мелкое хулиганство».

Валерий Кожич, майор милиции:
По статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях распитие в общественном месте алкогольных напитков, появление в пьяном виде в общественном месте, распитие на рабочем месте налагается штрафом в размере до 8 базовых величин (если человек попадался первый раз), от 2 до 15 базовых величин (если попался в течение года повторно). 
 

# Илона Волынец # Штрафы # Дмитрий Лойко # Валерий Кожич

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