В Беларуси внесены изменения в порядок реализации товаров, не прошедших таможенные процедуры

Новости Беларуси. Указ о внесении изменений в порядок реализации товаров, не прошедших таможенные процедуры подписал Президент. И если обнаружена продукция, незаконно ввезенная на территорию стран тройки, и при этом не установлено лицо, которое совершило таможенное правонарушение, добросовестному приобретателю предлагается самостоятельно задекларировать такие товары. В случае отказа вмешается суд.

Если нарушитель найдется, платежи с него взыщут, а ранее уплаченные возвратят. Не подлежат конфискации товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.