В Беларуси продолжается обсуждение антикоррупционных мер

Новости Беларуси. Закон, который белорусы создают вместе. В Беларуси идет бурное обсуждение антикоррупционных мер. Авторы 50-страничного проекта закона «О борьбе с коррупцией» прописали механизмы, которые помогут противодействовать подобным явлениям. Проект закона можно дополнить — для этого он вынесен на общественное обсуждение. Самые конструктивные предложения граждан обязательно учтут в итоговом варианте документа.

Жители Минска:

— Вообще, очень хороший актуальный закон. Я немножко ознакомилась уже с информацией по этому закону. И, честно говоря, считаю, что многие моменты действительно нужны, важны в нашей жизни.

— Снимать с работы, давать штрафы. Вообще, когда будут бояться, тогда, наверное, не будут взяток брать.

— Сверху бороться с коррупцией надо начинать, а потом уже нижние слои.

— Деньги, которые они все украли, пускай отдадут все на благотворительность.

— Я думаю, что наказывать это уже последняя стадия. Лучше принимать меры, чтобы этого не случилось.

После корректировки закон должен стать настоящей «прививкой» против коррупции. Все предложения аккумулируются на сайтах Генеральной прокуратуры и Национальном правовом Интернет-портале. Но больше всего комментариев за неделю, что длятся дебаты, поступило в редакцию газеты «Советская Белоруссия». Их более сотни. Самые конструктивные будут направлены в генпрокуратуру, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Павел Якубович, главный редактор газеты «Советская Белоруссия»:

События в Украине, в частности, показали, что там, где коррупция рулит, там дело доходит до открытых общественных каких-то выступлений. Если суммировать все, то можно сказать, что общественность очень серьезно относится к обсуждению. Потому что какой-то тренд такой есть, что на фоне событий, которые происходят вокруг нас, люди все более гордятся тем, что они граждане Беларуси и хотят, чтобы поменьше было явлений, которые их разъединяют.