Спастись от бывшей жены

Мы с женой развелись семь лет назад. По доброте своей я уже после развода пустил ее жить в свой дом. Она же ведет себя просто по-хамски: скандалит, без моего ведома и разрешения устраивает переоборудование квартиры, да еще и мужчину постороннего в дом привела. Говорит, он тоже будет здесь жить. Объясните, имею ли я право выселить ее из моего дома?
Комментирует юрист Игорь Позняков:
В случае, если бывшая жена систематически разрушает или портит жилое помещение, либо использует его не по назначению, либо систематическим нарушением правил пользования жилым помещением делает невозможным для других проживание с ней в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными, то она может быть выселена в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Что касается постороннего мужчины, то приходить к бывшей жене в гости он может, но права на постоянное проживание не имеет и может быть привлечен к административной ответственности за проживание без регистрации.