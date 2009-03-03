Почему невестка членом семьи не является?

Вопрос задает Зинаида Усманова с улицы Щорса:

«Мы семьей из 5 человек живем в маленькой квартире. На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий я стою давно, скоро подойдет срок строить квартиру. И тут столкнулись с такой проблемой: мою невестку не хотят брать в расчет для получения жилья как члена семьи. Говорят, невестка членом семьи не является. Но ведь это жена моего родного сына, почему так?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Зинаида, действительно, согласно статье 29 Жилищного кодека Республики Беларусь, членами семьи собственника жилья признаются только супруги, дети и родители. Жены и мужья детей в этот перечень не входят. Как вариант решения проблемы, возможно оформить раздел очереди между Вами и сыном.»