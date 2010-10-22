Минская пенсионерка не мылась 2 месяца, думая, что в доме нет воды

Мария Сачивко жила без воды два месяца. Дом, в котором она жила, находился на капремонте. Но как оказалось, пенсионерка не знала о том, что в подъезде был проведен временный трубопровод, и вода в доме все-таки была!

Анатолий Сачивко, сын Марии Сачивко:

Два с половиной месяца она вообще не мылась! Воды не было никакой! Антисанитария здесь была дикая. А что если бы меня не было!?

Труба на лестничной площадке (см. видео к сюжету — прим. ред.) — временный водопровод, который сооружается на период капитального ремонта, чтобы жильцы не чувствовали проблем, связанных с отсутствием воды.

Оказывается, при демонтаже труб в квартирах, по которым проходит холодная и горячая вода в подъезде, выводится резервная система водоснабжения, причем на период не более трех дней.

Анатолий Ярошевич, главный инженер ЖРЭО-1 Фрунзенского района:

Жильцы уведомляются, что с такого по такое число будет отсутствовать холодное, горячее водоснабжение. Однако они могут выйти на площадку и взять воды.

Сложно сказать, по чьей вине пожилая женщина не получала нужных сведений. Обычно дело ограничивается вывешиванием объявлений на стене подъезда, которое мог сорвать кто угодно. Сын Марии Сергеевны винит во всех бедах местный ЖЭС, однако в проведении капремонта ему отведена роль второго плана.

Анатолий Ярошевич:

ЖРЭО является лишь заказчиком по капитальному ремонту, подрядной организацией. ЖЭС выполняет свои задачи: убирает подъезды, дворовую территорию, обслуживает жилой фонд.

Итак, отвечает за капитальный ремонт ЖРЭО. Что же касается сроков, то главный инженер подтвердил документально, что все работы были сделаны согласно нормам и графику.

Анатолий Ярошевич:

Уже проходил такой эксперимент как выполнение работ в подъезде за месяц. Зайти в подъезд, выполнить все работы и уйти.

Выходит, по не известным причинам Мария Сергеевна жила два месяца без воды. А в это время соседи спокойно и бесперебойно пользовались ею. Может быть, это и есть одиночество? Ведь достаточно было спросить у кого-нибудь из соседей, есть ли у них вода. И все. Жалоб, как и этого сюжета не было бы. Ну да нет худа без добра. Сейчас в квартире пенсионерки есть не только горячая и холодная вода, но и новая сантехника. Ветерану Великой Отечественной войны была выделена материальная помощь.

Анатолий Ярошевич:

Она обратилась с данным вопросом в отдел соцзащиты Администрации Фрунзенского района. Данный отдел рассмотрел вопрос о возмещении затрат по закупке сантехнического оборудования. Женщине были выделены денежные средства по возмещению этих затрат — 1 366 660 рублей.

Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.

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