Минчанин пожаловался на плохую работу «Беллифта»: лифт не работал, а платить за него приходилось

Никому спуску не даёт — это фраза давно стала популярной среди жильцов дома 28 по улице Шишкина, что в Минске. Уже почти 20 лет инвалид Микутель Иван Иванович борется за комфортные условия проживания и безопасность в своём доме.

Иван Микутель:

На протяжении последних лет мы часто обращаемся в диспетчерскую службу и «Беллифт» из-за постоянных неполадок. Лифт у нас грузовой и пассажирский. Грузовой работает очень редко. Его трясет так, что боятся люди, особенно дети, ездить в нем.

По статистике лифты являются самым безопасным видом транспорта. Однако почти каждый горожанин хоть раз в жизни становился заложником этого агрегата. Пускай плен и недолгий, но, согласитесь, «удовольствие» это не из приятных.

Иван Микутель:

Идет человек на работу, застрял, посидел 20 минут и ему не до работы. Настроение уже испорчено. Если бы это было раз в неделю — ничего страшного. Но очень-очень это часто повторяется. И никто мер не принимает.

Лифт, конечно, приспособление удобное, но, по словам специалистов, совершенно вредное для организма и фигуры. Лучше предпочесть лифту хождение пешком по лестнице. Но когда в доме большое количество инвалидов, пенсионеров, молодых мам с колясками, тогда вопрос приобретает другой оттенок. Очень негативный. Учитывая, что пандусов для колясок на лестницах этого дома нет и не было.

Иван Микутель:

Куда я ни обращался: и в администрацию Заводского района на горячую линию, и «Беллифт», и к инженеру, все пожимают плечами. Диспетчерская наша ни за что не отвечает. Если позвонить на выходные, то только в понедельник сделают. И вопрос, в принципе, не решается.

Межгосударственный стандарт по техническим условиям «Лифтов пассажирских и грузовых» гласит, что средний срок службы лифта до его капитального ремонта или полной замены составляет 25 лет. Лифты дома Шишкина 28 уже перевалили рубеж в 22 года, а значит, не за горами долгожданная модернизация.

Каждые три дня лифты перевозят количество пассажиров равное населению Земли. А за здоровье и безопасность жильцов отвечают соответствующие организации. В ОАО «Беллифт», которое занимается техническим обслуживанием и ремонтом лифтов нам рассказали, почему происходят остановки и как бороться с этими проблемами.

Олег Дубовец, начальник производственно-технического отдела ОАО «Белллифт»:

Проблема была с оборудованием, которое выдавало ошибки и которые нельзя было определить внешним осмотром. Оборудования, отвечающего за закрытие и открытие дверей. Значит, микропереключатель, в котором была сломана пружинка. Эта причина явно не выражалась. И по приходу электромеханика на лифт, лифт находился в исправном состоянии. После того, как причина была выяснена, она была устранена электромеханиками бригады и 2 недели лифт работал без сбоев.

Кроме того, начальник производственно-технического отдела признался, что 28 остановок лифта за последние 5 лет, это, действительно, много. Но бдительного жителя дома волнует еще один очень важный, денежный вопрос.

Иван Микутель:

Однажды месяц не работал лифт грузовой. Мы платим за 2 лифта. Ни разу перерасчета не было. Ни разу. Я, как юрист по образованию, считаю, это типа обман покупателя. Так и здесь. Перерасчета нету. За что берет «Беллифт» деньги тогда? С одной стороны. Хотя это деньги небольшие, но хотелось бы, чтобы даже за эти деньги лифт работал.

В среднем человек совершает 4 поездки на лифте в день. Жителям этого дома часто не везёт — они вынуждены ходить пешком, подвергая риску своё здоровье и безопасность.

Иван Микутель:

Когда на 11 этаж приходится подниматься пешком. Вот это сложно. Подниматься даже на 3-4 этаж это очень трудно. И потом надо час-два сидеть и отдыхать. Это, кажется, мелочь, но откладывает такой отпечаток негативный на нашу жизнь.

Олег Дубовец, начальник производственно-технического отдела ОАО «Белллифт»:

Мы выражаем извинения жителям за неудобства, доставленные из-за того, что лифт находился в неисправном состоянии. Надеемся, что такая ситуация больше не повторится.

Иван Иванович шутит, что иногда, когда лифты снова не работают, он готов продать машину и купить пулемёт. Но, несмотря на это, общий язык с «Беллифтом» он всё-таки нашёл.

Иван Микутель:

На сегодняшний день один и второй лифт работают исправно. Так что спасибо сотрудникам «Беллифта», которые починили все-таки его, и я, надеюсь, в дальнейшем они устранят неполадки, которые приводят к этим поломкам.

Волею-неволею вмешательство программы «Добро пожаловаться» придало ускорение сотрудникам ОАО «Беллифт», которые, в свою очередь, недвижимость дома №28 превратили в движимый лифт. За что всем спасибо. Хотя, собственно, за что благодарить?