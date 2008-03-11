Льготы - только для одиноких

Совсем недавно стала инвалидом первой группы. Знакомые мне подсказывают, что могу пользоваться льготами по оплате коммунальных услуг. Со мной проживает взрослый сын. Распространяется ли это положение на всю семью или только на меня?



Комментирует юрист Тамара Козловская:

Статья 41 Закона <О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь> регламентирует порядок предоставления льгот инвалидам первой и второй групп. 50-процентные скидки по оплате коммунальных услуг имеют инвалиды 1-2 групп, если с ними не прописаны и не проживают совершеннолетние трудоспособные члены семьи. Поскольку вместе с вами живет взрослый сын, то данная льгота не распространяется ни на вас, ни на него.