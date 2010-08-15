Как вернуть деньги за ремонт, если он был выполнен некачественно?

Марина Шубина приобрела квартиру и, чтобы сделать ремонт, обратилась за помощью к своим друзьям. Однако все работы оказались выполненными с нарушением требований по качеству.

Марина Шубина:

Это «ипэшник» — человек, который 8 лет занимается ремонтами и сейчас организовывает ООО.

Марина решила сразу перейти с дружеских отношений на договорные. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Марина Шубина:

Мы заключили договор на двухмесячный срок, который предусматривал сдачу квартиры под ключ, оклейку обоев, укладку напольного покрытия, плитки, отделку санузла. Через полтора месяца я вынуждена была забрать ключи.

Хозяйка в течение всего времени контролировала ремонт. Но за 15 дней до сдачи строителями жилья под ключ у Марины сдали нервы.

Марина Шубина:

Была дана очень большая сумма: на материалы — около 6 миллионов, а на работы — в эквиваленте 1430 долларов. Весь объем выполненных работ сделан с нарушением правил, их придется переделать! Не нанесен даже один слой шпатлевки. Стены неровные! Кроме того, стяжка не выдержана по толщине. Углы все кривые — обои не лягут.

Кроме того, владелица квартиры не довольна тем, что ее знакомые в некоторых строительных моментах проявили ненужную инициативу.

Марина Шубина:

Они придумали, как вентиляцию уменьшить. Зачем? Я же не просила!

Но самым шокирующим для хозяйки стал самовольный перенос электросетей в ее квартире. Последний штрих «дизайнеров» — оголенные провода, торчащие из розеток.

Юрий Воропай, юрист:

Данную квартиру осматривали два эксперта Минского общества защиты прав потребителей. У них обоих единое мнение о том, что все работы выполнены с существенными отклонениями от требований качества, которые предъявляются к этим работам по техническим нормативно-правовым актам. То есть все дефекты, которые сделаны, являются существенными. Соответственно, потребитель вправе требовать и повторного выполнения работ, и устранения недостатков, и, самое главное, возврата денежной суммы и расторжения договора.

Однако есть одно «но»: владелица квартиры, забрав ключи у работников, сама нарушила условия данного договора. В такой ситуации ей нужно было дождаться окончания выполнения работ, составить акт приема и только после этого проводить экспертизу. Чтобы решить данную проблему, Марина обратилась в суд.

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