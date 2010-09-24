Что делать, если строительная фирма взяла предоплату за ремонт, но не делает его, а директор исчез?

Пенсионер Олег Шилов решил сделать капитальный ремонт в своей квартире. Накопив нужную сумму — 30 млн рублей —, пенсионер заплатил ее руководителю одной из частных строительных фирм. После этого сам директор исчез, а ремонта пенсионер так и не дождался. Олег Шилов:

Заключил с ними договор и отдал 30 млн рублей.

Директор организации, вероятно ошалев от такой доверчивости и суммы, даже подарил пенсионеру мобильный телефон, чтобы Олег Федорович всегда был на связи. Первые несколько дней после заключения договора рабочие исправно приходили и что-то мастерили, но потом резко пропали… На телефонные претензии хозяина квартиры руководитель фирмы клятвенно обещал продолжить ремонт, но вдруг пропал и сам.

Олег Шилов:

К 1 сентября должны были сделать полностью ремонт. Месяц никого нет. Два мобильника два не отвечают, телефон не отвечает.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Очевидно, что исполнитель услуги нарушает закон «О защите прав потребителей», в частности статью 29, которая регулирует сроки начала и окончания работ по договору. Первоначально мы рекомендуем обратиться с письменной претензией в адрес руководителя предприятия с тем, чтобы установить новый срок окончания работ.

Пенсионер и вовсе может отказаться от дальнейших услуг организации. Но в любом случае фирме придется ответить за то, что работа не была выполнена в срок, а Олег Федорович терпел неудобства.

Сергей Федорец:

Потребитель вправе требовать неустойку как за нарушение сроков начала работ, так и за нарушение сроков окончания работ. Размер неустойки определяется законом и составляет 1% от стоимости услуг по договору.

Вот уже два месяца мужчина живет словно на стройплощадке: побелка сыплется на голову, выключатели болтаются на проводах, а ванну и унитаз рабочие и вовсе забыли установить. Жизнь пенсионера в собственной квартире превратилась в кошмар. Звонки Олега Федоровича директор фирмы по-прежнему стойко игнорирует.

Кстати, недавно в Слуцке возникла подобная ситуация. Индивидуальный предприниматель заключал договоры на ремонт мебели, не намереваясь выполнять свои обязательства. Деятель получал от граждан предоплаты, а когда срок исполнения заказов истекал и клиенты звонили ему на мобильный, в ответ они слышали либо объяснения-отговорки, либо длинные гудки. Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».

Является ли мошенником директор строительной организации, с которой Олег Федорович заключил договор, еще предстоит выяснить.

Сергей Федорец:

Следователи милиции определят степень виновности действий данного физического лица, то есть директора фирмы, а также выяснят, подпадает ли его действие под ст. «Мошенничество». Говорить о мошеннических действиях и о возбуждении уголовного дела в отношении мошенника можно только тогда, когда имеются групповые обращения.

Олег Федорович уже написал заявление в милицию, но пока не получил ответа на свое обращение. Как нам (съемочной группе программы «Добро пожаловаться» — ред.) пояснили в РУВД Центрального р-на г. Минска, по данному делу ведется следствие.

Как же избежать такой ситуации, в которую попал Олег Федорович? Проанализируем его ошибки...

Олег Федорович, не дожидаясь начала работ, заплатил строительной организации за ремонт предоплату в 30 млн рублей. Следовало же прежде всего потребовать чеки за приобретенные стройматериалы и далее контролировать каждый шаг строителей, производя оплату по факту выполненных работ, а не авансом.

Будем надеяться, что фирма, с которой Олег Федорович заключил договор, не является мошеннической организацией, а всего лишь запаздывает с выполнением возложенных на нее обязательств. Впрочем, это в ближайшее время установит следствие. При обнаружении афер и денежных махинаций предприниматель может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

Если у Вас есть претензии к организации «ДСВ-Сервис», а именно к ее руководителю Васильеву Александру Петровичу, позвоните на горячую линию телеканала 290-66-00 или в милицию 102.

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