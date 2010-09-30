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Что делать, если после капремонта крыши заливаются квартиры?

30 сентября 2010 14:02
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После капитального ремонта по адресу г. Минск ул. Калиновского, 74 начала течь крыша. Вода заливает не только квартиру, коридор, но и счетчики, что опасно для жизни жильцов.
Валентина Завадская:
Работники ЖЭСа, ремонтируя крышу, по-видимому, нарушили технологию. Неделю назад нас залило. Спустя неделю нас залило опять: залиты счетчики, коридор, квартира...

Вода течет по стыкам и по электропроводке. И уже не материальный ущерб, как безопасность проживания в собственной квартире, — волнует жильцов больше всего.

Валентина Завадская:
Счетчик залит водой. Ведь может возникнуть короткое замыкание и пожар! И неизвестно, выйдем ли мы из этой квартиры!

Правда, работники ЖЭС ничего сверхкритического в случившемся не видят.

Елена Юхневич, и.о. главного инженера ЖЭУ-52 Первомайского района г. Минска:
В настоящее время в жилом доме по ул. Калиновского, 74 проводится капитальный ремонт кровли. Не были учтены погодные условия, и произошло залитие квартир. В настоящее время все документы составлены. Мастер вышла на место. Ущерб возмещен будет.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси

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