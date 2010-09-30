Что делать, если после капремонта крыши заливаются квартиры?

Валентина Завадская:

Работники ЖЭСа, ремонтируя крышу, по-видимому, нарушили технологию. Неделю назад нас залило. Спустя неделю нас залило опять: залиты счетчики, коридор, квартира...

Вода течет по стыкам и по электропроводке. И уже не материальный ущерб, как безопасность проживания в собственной квартире, — волнует жильцов больше всего.

Валентина Завадская:

Счетчик залит водой. Ведь может возникнуть короткое замыкание и пожар! И неизвестно, выйдем ли мы из этой квартиры!

Правда, работники ЖЭС ничего сверхкритического в случившемся не видят.

Елена Юхневич, и.о. главного инженера ЖЭУ-52 Первомайского района г. Минска:

В настоящее время в жилом доме по ул. Калиновского, 74 проводится капитальный ремонт кровли. Не были учтены погодные условия, и произошло залитие квартир. В настоящее время все документы составлены. Мастер вышла на место. Ущерб возмещен будет.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

После капитального ремонта по адресу г. Минск ул. Калиновского, 74 начала течь крыша. Вода заливает не только квартиру, коридор, но и счетчики, что опасно для жизни жильцов.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.