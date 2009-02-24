Вопрос задает Наталья Морозова с улицы Одоевского:
«Моя старшая дочь до брака имела в собственности однокомнатную квартиру. После женитьбы с небольшой доплатой квартиру обменяли на двухкомнатную. Так сложилось, что брак распадается. Теперь нужно делить квартиру. А как по закону будет произведен раздел? Будет ли учитываться, что большая часть средств в квартире принадлежит моей дочери?»
Комментирует юрист Игорь Позняков:
«Уважаемая Наталья, судя по вашему письму, квартира, о которой идет речь, приобретена во время брака. А согласно статье 23 Кодекса Республики Беларусь «О браке и семье» имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Если бывшим супругам удастся достигнуть договоренности, они смогут обратиться в нотариальную контору и там оформить свои доли в совместной собственности. Если дело дойдет до процесса раздела в суде, Ваш сын может предоставить документы о том, что до брака ему принадлежала однокомнатная квартира, которая в ходе обмена вложена в совместную собственность. Однако не могу сказать, какое решение примет суд и в каких долях будет разделена новая квартира.»