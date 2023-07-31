Новости Латвии. Латвийцы требуют досрочных выборов в Рижскую думу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За внеочередное голосование выступают около 50 % населения. Нынешнюю власть в столице поддерживают лишь 22 % опрошенных.

Такие настроения в обществе стали следствием политического кризиса, вызванного отставкой мэра Риги. Он ушел с поста после того, как в Департаменте дорожного движения выявили недостачу в несколько миллионов евро. А расследование не привело ни к каким результатам: деньги не нашлись, а виновные ушли от ответственности. По этой причине оппозиция обвинила мэра Риги в давлении на следствие и попытке замять дело.