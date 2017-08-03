Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype

Новости мира. Шесть часов назад пользователи столкнулись с проблемами в программе Skype. Эти неполадки в основном коснулись жителей Европы, в том числе и Беларуси, России и Украины, а также пользователей из Японии и Индии.

Пользователи отмечают, что невозможно зайти в свой аккаунт, а также возникают проблемы при получении и отправке текстовых сообщений.