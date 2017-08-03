Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype

Новости мира. Шесть часов назад пользователи столкнулись с проблемами в программе Skype. Эти неполадки в основном коснулись жителей Европы, в том числе и Беларуси, России и Украины, а также пользователей из Японии и Индии.
Пользователи отмечают, что невозможно зайти в свой аккаунт, а также возникают проблемы при получении и отправке текстовых сообщений.
Скриншот с сайта: downdetector.co.uk
По словам представителей компании Skype, они были в курсе указанных проблем и делали все для их устранения. На официальном сайте программы через несколько часов после сбоя появилась информация, что вопрос решен.
В прошлый раз сбои в работе программы произошли в начале лета. Skype был недоступен в течение нескольких часов.
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