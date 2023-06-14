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Женщины Женевы вышли на протесты из-за гендерного неравенства в стране

14 июня 2023 20:24
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Новости Швейцарии. Претензии на улицах Женевы 14 июня высказывали женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины Женевы вышли на протесты из-за гендерного неравенства в стране-1

Борьба как всегда шла за внимание властей. Активистки пытались донести до правительства проблему гендерного неравенства в стране. По их словам, мужчины зарабатывают больше женщин, выполняя те же обязанности. Подтверждают это и официальные данные. Согласно статистике, разница составляет примерно 20 % от средней заработной платы. Это больше, чем в 2000 году, что говорит о том, что проблема только усугубляется.

# Акции протеста # Новости Швейцарии # Фотофакт

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