Землетрясение в Оклахоме произошло из-за добычи газа

Новости США. В американской Оклахоме произошло сильное землетрясение, магнитудой свыше 5. Обошлось без жертв. Однако, разрушения и материальный ущерб довольно масштабные: пострадали дома и магазины.

В Оклахоме сейсмическую энергию уже несколько десятилетий используют для производства электроэнергии, однако теперь это делать всё сложнее и опаснее.

За 10 лет число землетрясений здесь выросло в 600 раз, а сами толчки стали сильнее.

Местные геологи установили, что причиной этому – добыча сланцевого газа. Загрязненная вода закачивается под землю в образовавшиеся пустоты, а это стимулирует сейсмическую активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.