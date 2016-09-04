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Землетрясение в Оклахоме произошло из-за добычи газа

04 сентября 2016 14:20
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Новости США. В американской Оклахоме произошло сильное землетрясение, магнитудой свыше 5. Обошлось без жертв. Однако, разрушения и материальный ущерб довольно масштабные: пострадали дома и магазины.

В Оклахоме сейсмическую энергию уже несколько десятилетий используют для производства электроэнергии, однако теперь это делать всё сложнее и опаснее.

За 10 лет число землетрясений здесь выросло в 600 раз, а сами толчки стали сильнее.

Местные геологи установили, что причиной этому – добыча сланцевого газа. Загрязненная вода закачивается под землю в образовавшиеся пустоты, а это стимулирует сейсмическую активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешнее землетрясение ощущалось в 6 штатах: оно сильно напугало людей и серьезно обеспокоило власти.

# Землетрясение # Фотофакт

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