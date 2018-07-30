Землетрясение в Индонезии: 14 человек погибли, более 800 заблокированы в горах

Новости Индонезии. Более 800 человек, среди которых туристы и альпинисты, оказались заблокированы на горе Ринджани в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Более 800 человек, среди которых туристы и альпинисты, оказались заблокированы на горе Ринджани в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина происходящего – мощное землетрясение, которое было зафиксировано на острове Ломбок. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Помощь застрявшим на вершине людям оказывают спасатели. Операция продлится около суток.
Природный катаклизм привел к гибели 14 местных жителей. Свыше 150 человек получили различные травмы. Десятки зданий превратились в руины.