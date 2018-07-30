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Землетрясение в Индонезии: 14 человек погибли, более 800 заблокированы в горах

30 июля 2018 08:05
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Новости Индонезии. Более 800 человек, среди которых туристы и альпинисты, оказались заблокированы на горе Ринджани в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Индонезии: 14 человек погибли, более 800 заблокированы в горах-1

Причина происходящего – мощное землетрясение, которое было зафиксировано на острове Ломбок. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Помощь застрявшим на вершине людям оказывают спасатели. Операция продлится около суток.

Природный катаклизм привел к гибели 14 местных жителей. Свыше 150 человек получили различные травмы. Десятки зданий превратились в руины.

# Землетрясение # Фотофакт

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