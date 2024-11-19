Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Россию необходимо заставить заключить мир силой. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле 15 ноября напомнили, что президент России Владимир Путин не раз выражал позицию готовности к переговорному процессу и выдвигал мирные инициативы, включая режим прекращения огня и вывод войск Украины из новых регионов России.

Путин также предложил Украине не принимать в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, перейти на нейтральный статус и снять санкции против России. Москва также считает режим Зеленского нелегитимным и предупреждает своих партнеров о недопустимости поддержки ультимативных инициатив Киева.