Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что стране не удастся вернуть потерянные территории, но при этом выразил веру в дипломатию. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле уверены, что без участия России решить украинский конфликт нельзя. Несмотря на то что Москва готова к переговорам, Киев законодательно запретил их.

Также Россию к диалогу призывает Запад, не обращая внимания на отказы Киева.

При этом ранее в Кремле указали, что стабилизировать сложившуюся ситуацию на территории Украины можно только военными мерами, с учетом сложившейся обстановки и новых реалий.