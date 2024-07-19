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Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все потерянные территории

19 июля 2024 10:48
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что стране не удастся вернуть потерянные территории, но при этом выразил веру в дипломатию. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле уверены, что без участия России решить украинский конфликт нельзя. Несмотря на то что Москва готова к переговорам, Киев законодательно запретил их. 

Также Россию к диалогу призывает Запад, не обращая внимания на отказы Киева.

При этом ранее в Кремле указали, что стабилизировать сложившуюся ситуацию на территории Украины можно только военными мерами, с учетом сложившейся обстановки и новых реалий.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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