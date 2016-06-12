Прямой эфир

Взрыв в международном аэропорту Шанхая: пострадали 5 человек

12 июня 2016 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. 5 человек пострадали в результате взрыва в международном аэропорту Шанхая. Состояние двоих медики оценивают как тяжелое. Неизвестный привел самодельное взрывное устройство в действие у стойки регистрации, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как критическое.

Ранее специалисты говорили о взрыве пиротехники, находившейся в багаже одного из пассажиров, однако эта версия не подтвердилась. Полиция ведет расследование. Авиагавань работает в штатном режиме, все рейсы прибывают и отправляются по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Перестрелка в одном из ночных клубов в штате Флорида: 25 человек пострадали
12 июня 2016 10:39

Перестрелка в одном из ночных клубов в штате Флорида: 25 человек пострадали

Польша ужесточает борьбу с терроризмом: сейм принял антитеррористический закон
11 июня 2016 13:09

Польша ужесточает борьбу с терроризмом: сейм принял антитеррористический закон

Обезьяна обокрала ювелирную лавку в Индии: «Когда она вошла, уверенно двинулась к кассе»
11 июня 2016 12:57

Обезьяна обокрала ювелирную лавку в Индии: «Когда она вошла, уверенно двинулась к кассе»