Взрыв в международном аэропорту Шанхая: пострадали 5 человек

Новости Китая. 5 человек пострадали в результате взрыва в международном аэропорту Шанхая. Состояние двоих медики оценивают как тяжелое. Неизвестный привел самодельное взрывное устройство в действие у стойки регистрации, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как критическое.

Ранее специалисты говорили о взрыве пиротехники, находившейся в багаже одного из пассажиров, однако эта версия не подтвердилась. Полиция ведет расследование. Авиагавань работает в штатном режиме, все рейсы прибывают и отправляются по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.