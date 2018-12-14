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Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

14 декабря 2018 12:11
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Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области-1

В результате инцидента обрушилось три этажа. По предварительным данным причиной ЧП стал взрыв бытового газа. На месте работают бригады экстренных служб.

Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области-4

Жильцов дома эвакуировали. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем. Специалисты разбирают завалы. К поискам вероятных пострадавших привлечены кинологи.

# Взрыв газа # Фотофакт

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