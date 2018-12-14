Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента обрушилось три этажа. По предварительным данным причиной ЧП стал взрыв бытового газа. На месте работают бригады экстренных служб.
Жильцов дома эвакуировали. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем. Специалисты разбирают завалы. К поискам вероятных пострадавших привлечены кинологи.