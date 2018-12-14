Взрыв прогремел в жилом доме в Киевской области

Новости Украины. ЧП произошло в городе Фастове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента обрушилось три этажа. По предварительным данным причиной ЧП стал взрыв бытового газа. На месте работают бригады экстренных служб.