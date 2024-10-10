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ВВС Израиля ударили по иранскому заводу Saba в cирийском Хомсе

10 октября 2024 10:04
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ВВС Израиля ударили по иранскому заводу Saba в провинции Хомс в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора города Амера Халиля. Эти удары продолжаются. 

1 октября Иран подверг Израиль массированной ракетной атаке, называя это самообороной. Израиль отразил большинство из 180 ракет. По сообщениям местных властей, жертв со стороны гражданского населения нет. По словам иранцев, ракеты попали в военные объекты, в то время как израильтяне назвали ущерб незначительным. 

В Израиле пообещали нанести ответный удар, а США – оказать поддержку. По словам Марии Захаровой, администрация Байдена провалилась на Ближнем Востоке. Израильский министр обороны Иов Галлант обещал точный и внезапный ответ на иранскую атаку. е президент уволить его.

# Международная политика # Армия # Израиль # Оружие и боеприпасы

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